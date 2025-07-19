Во Вьетнаме продолжается спасательная операция на месте крушения туристического судна в заливе Халонг. По данным Вьетнамского информационного агентства, число погибших достигло 34 человек. Еще десятерых удалось спасти, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошёл в северной провинции Куангнинь. Круизное судно с бортовым номером QN-7105 перевернулось в результате внезапной грозы, сопровождавшейся сильным ветром. На борту находились 53 человека - 48 туристов и 5 членов экипажа.

По данным местных портовых властей, большинство пассажиров - жители Ханоя, отдыхавшие в заливе вместе с семьями. Самому младшему туристу было всего три года, старшему - 53.

Сразу после поступления сигнала бедствия спасательные службы региона начали поисково-спасательную операцию, которая продолжается несмотря на сложные погодные условия. Работы затруднены сильным дождем и плохой видимостью после наступления темноты.

Информации о наличии на борту граждан других стран не поступало.