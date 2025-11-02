  • 2 Ноября, 15:00

Во Вьетнаме число жертв наводнений достигло 35 человек

Еще пять человек считаются пропавшими без вести, 60 получили ранения.

Сегодня, 14:32
Фото: Report

Число погибших в результате сильнейших дождей и наводнений, обрушившихся на центральные районы Вьетнама, возросло до 35 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Xinhua

Как сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и управлению дамбами, под водой остаются более 16,5 тысячи домов, затоплено более 6 тысяч гектаров сельхозугодий и садов, без электроснабжения — около 75 тысяч домохозяйств.

Для ликвидации последствий стихии и оказания помощи пострадавшим правительство Вьетнама выделило 450 миллиардов донгов (около 18 миллионов долларов США). Средства направят на поддержку четырех наиболее пострадавших провинций центральной части страны.

Местные власти продолжают эвакуацию жителей из зон подтопления и восстановление поврежденной инфраструктуры.

