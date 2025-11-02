Число погибших в результате сильнейших дождей и наводнений, обрушившихся на центральные районы Вьетнама, возросло до 35 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Xinhua.

Как сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и управлению дамбами, под водой остаются более 16,5 тысячи домов, затоплено более 6 тысяч гектаров сельхозугодий и садов, без электроснабжения — около 75 тысяч домохозяйств.

Для ликвидации последствий стихии и оказания помощи пострадавшим правительство Вьетнама выделило 450 миллиардов донгов (около 18 миллионов долларов США). Средства направят на поддержку четырех наиболее пострадавших провинций центральной части страны.

Местные власти продолжают эвакуацию жителей из зон подтопления и восстановление поврежденной инфраструктуры.