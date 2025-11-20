В центральных провинциях Вьетнама продолжает ухудшаться ситуация, вызванная проливными дождями и масштабными наводнениями, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По данным местного Управления по борьбе со стихийными бедствиями и контролю над дамбами, число погибших достигло 16 человек, а еще пятеро считаются пропавшими без вести.

Стихия привела к масштабным разрушениям. Более 43 тысяч домов остаются затопленными, и ещё 91 жилое строение получило серьёзные повреждения. Многие населённые пункты по-прежнему находятся в зоне риска из-за высокого уровня воды и продолжающихся осадков.

Катастрофа нанесла тяжелый удар по сельскому хозяйству региона. Под водой оказались свыше 10 тысяч гектаров рисовых полей и других культур. Сильное течение унесло или погубило более 6,5 тысяч голов скота и птицы, что усиливает экономические потери местных жителей.

Энергетическая инфраструктура также остаётся нестабильной. Около 553 тысяч домохозяйств продолжают сталкиваться с перебоями в подаче электричества, что осложняет спасательные работы и быт граждан. Власти и спасатели работают круглосуточно, однако восстановление региона, по предварительным оценкам, может занять недели.