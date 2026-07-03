Во Владивостоке полностью сгорел катер: пассажиры успели спастись
На борту находились двое мужчин и 13-летний подросток.
Сегодня 2026, 00:06
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Сегодня 2026, 00:06Сегодня 2026, 00:06
168Фото: Report
Во Владивостоке (Россия) произошел пожар на катере. Судно полностью уничтожено огнем, однако находившимся на борту людям удалось спастись, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
По данным ведомства, в момент происшествия на катере находились двое мужчин и 13-летний подросток. Пострадавших и погибших нет.
Как сообщили в МЧС, пассажиры пытались самостоятельно потушить возгорание, однако сделать этого не смогли. После этого они надели спасательные жилеты и прыгнули в воду.
Людей подобрало проходившее мимо судно, которое доставило их на берег. В результате пожара катер полностью сгорел. Причины возгорания устанавливаются.
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