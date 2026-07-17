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Во власти лета: Неужели пожары в ряде регионов страны – это только начало

В чем причина возгораний?

17 Июля 2026, 13:01
АВТОР
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МЧС РК 17 Июля 2026, 13:01
17 Июля 2026, 13:01
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Фото: МЧС РК

Это лето выдалось самым жарким за последние годы не только в Казахстане, но и во многих странах мира. Аномальная погода отражается на самочувствии людей и наносит вред природе. Пожары на мусорном полигоне в Астане, степи Акмолинской области и в лесном массиве "Семей орманы". Неужели это только начало? Разбираемся в нашем материале.

 

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