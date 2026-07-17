Во власти лета: Неужели пожары в ряде регионов страны – это только начало
В чем причина возгораний?
17 Июля 2026, 13:01
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17 Июля 2026, 13:0117 Июля 2026, 13:01
99Фото: МЧС РК
Это лето выдалось самым жарким за последние годы не только в Казахстане, но и во многих странах мира. Аномальная погода отражается на самочувствии людей и наносит вред природе. Пожары на мусорном полигоне в Астане, степи Акмолинской области и в лесном массиве "Семей орманы". Неужели это только начало? Разбираемся в нашем материале.
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