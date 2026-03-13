Во время агитации перед референдумом в Казахстане выявили 26 нарушений закона
Эти факты обнаружили во время мониторинга.
Более двадцати фактов нарушения закона выявило Министерство культуры и информации Казахстана во время агитации перед проведением республиканского референдума, передает BAQ.kz.
Связаны они были с проведением социального опроса общественного мнения, рассказал первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков.
"В ходе проведения мониторинга выявлено 26 фактов нарушения законодательства. В том числе 24 допущены пользователями онлайн-платформ, а еще два – пользователями интернет-платформ. Все выявленные нарушения были связаны с проведением социального опроса общественного мнения. Хотел бы еще раз обратиться к представителям СМИ. У нас на сегодняшний день есть нарушения по соблюдению данного требования, то есть проведения опроса. Данная информация была направлена в Генеральную прокуратуру. Вместе с тем, при проведении агитации на онлайн-платформах выявлено 54 факта нарушений законодательства. Сведения были направлены в МИД", – рассказал Канат Искаков.
Традиционными средствами массовой информации нарушений допущено не были.
