Во время футбольного матча в Таиланде молния убила футболиста
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В Таиланде во время футбольного матча от удара молнии погиб 24-летний футболист. Трагедия произошла в провинции Наратхиват на юге страны, сообщает E-huquq и телеканал PBS.
Матч Кубка Голока проходил под сильным дождем. В компенсированное время в футбольное поле ударила молния, после чего несколько игроков рухнули на газон.
По данным очевидцев и опубликованным в социальных сетях видеозаписям, разряд попал в двух футболистов, находившихся у боковой линии и готовившихся выйти на замену.
Одним из пострадавших оказался 24-летний Софван Аваэ, выступавший за клуб третьего дивизиона «Яла». Несмотря на то что медики сразу выбежали на поле и оказали ему первую помощь, спасти спортсмена не удалось – спустя некоторое время он скончался.
Всего в результате удара молнии пострадали девять участников матча. Все они были госпитализированы.
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