  • Главная
  • Новости
  • Во время футбольного матча в Таиланде молния убила футболиста

Во время футбольного матча в Таиланде молния убила футболиста

5 Августа 2026, 19:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадры из видео Shanghai Daily/X 5 Августа 2026, 19:05
5 Августа 2026, 19:05
98
Фото: кадры из видео Shanghai Daily/X

В Таиланде во время футбольного матча от удара молнии погиб 24-летний футболист. Трагедия произошла в провинции Наратхиват на юге страны, сообщает E-huquq и телеканал PBS.

Матч Кубка Голока проходил под сильным дождем. В компенсированное время в футбольное поле ударила молния, после чего несколько игроков рухнули на газон.

По данным очевидцев и опубликованным в социальных сетях видеозаписям, разряд попал в двух футболистов, находившихся у боковой линии и готовившихся выйти на замену.

Одним из пострадавших оказался 24-летний Софван Аваэ, выступавший за клуб третьего дивизиона «Яла». Несмотря на то что медики сразу выбежали на поле и оказали ему первую помощь, спасти спортсмена не удалось – спустя некоторое время он скончался.

Всего в результате удара молнии пострадали девять участников матча. Все они были госпитализированы.

Самое читаемое

Наверх