Трагедия произошла в горах Заилийского Алатау, передает BAQ.KZ.

Сразу после старта 70-летнему спортсмену стало плохо. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь и доставку в спасательную часть комплекса "Медеу", спасти его не удалось.

Организаторы сообщили, что Владимир Кривенцов был мастером спорта СССР по морскому многоборью и лыжным гонкам, чемпионом Казахстана и многократным призером по полиатлону, президентскому и зимнему многоборью.

"Владимир был постоянным участником наших соревнований, человеком невероятной силы духа и любви к спорту", — отметили организаторы забега.

По их данным, перед стартом спортсмен прошёл обязательный медосмотр и не имел противопоказаний к участию в соревнованиях.

Причины смерти устанавливаются.