Во время горного забега в Алматы скончался 70-летний спортсмен
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Трагедия произошла в горах Заилийского Алатау, передает BAQ.KZ.
Сразу после старта 70-летнему спортсмену стало плохо. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь и доставку в спасательную часть комплекса "Медеу", спасти его не удалось.
Организаторы сообщили, что Владимир Кривенцов был мастером спорта СССР по морскому многоборью и лыжным гонкам, чемпионом Казахстана и многократным призером по полиатлону, президентскому и зимнему многоборью.
"Владимир был постоянным участником наших соревнований, человеком невероятной силы духа и любви к спорту", — отметили организаторы забега.
По их данным, перед стартом спортсмен прошёл обязательный медосмотр и не имел противопоказаний к участию в соревнованиях.
Причины смерти устанавливаются.
Самое читаемое
- Канал протяженностью 15 км реконструируют в Туркестанской области
- В Астане задержали иностранцев, нелегально занимавшихся ремонтом
- Байден впервые появился на публике после сообщений о лечении рака простаты
- В Астану экстрадирован бывший адвокат, находившийся в международном розыске за коррупцию
- Ограбление в Лувре: стали известны новые подробности