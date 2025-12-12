Во время авиарейса из китайского Гуанчжоу в Алматы скончалась пассажирка. Инцидент подтвердили в Департаменте полиции на транспорте, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, по факту смерти линейный отдел полиции в аэропорту Алматы возбудил уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего.

"Предварительная причина смерти - хроническое заболевание. Обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение", — сообщили в департаменте.

Неофициально распространяется информация о том, что женщина могла страдать онкологическим заболеванием, однако официального подтверждения этому пока нет.