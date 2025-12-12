Во время рейса Гуанчжоу - Алматы умерла пассажирка
Сегодня, 12:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:22Сегодня, 12:22
35Фото: pixabay.com
Во время авиарейса из китайского Гуанчжоу в Алматы скончалась пассажирка. Инцидент подтвердили в Департаменте полиции на транспорте, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, по факту смерти линейный отдел полиции в аэропорту Алматы возбудил уголовное дело для установления всех обстоятельств произошедшего.
"Предварительная причина смерти - хроническое заболевание. Обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение", — сообщили в департаменте.
Неофициально распространяется информация о том, что женщина могла страдать онкологическим заболеванием, однако официального подтверждения этому пока нет.
Самое читаемое
- Резиденцию президента в Шымкенте преобразуют в лагерь для детей
- Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов
- В колонии строгого режима в Туркестанской области вспыхнул бунт заключённых
- Казахстанский боксер Темиртас Жусупов пробился в полуфинал ЧМ-2025 в Дубае
- В Кордайском районе спасли 19 человек, застрявших в снежном заносе