Во Всемирной исламской лиге призвали не допустить конфликтов под прикрытием религии

Религия не должна использоваться для оправдания войн, вражды и ненависти. Об этом на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявил заместитель генерального секретаря Всемирной исламской лиги по вопросам корпоративных коммуникаций Абдулрахман Абдулла Аль-Заид, передает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая в Астане, он подчеркнул, что различия между людьми естественны, однако они не должны становиться причиной конфликтов и противостояния.

«Религии по своей сути и своим высшим целям никогда не призывали к конфликтам или войнам. Если подобное и происходило от их имени, ответственность за это лежит на отдельных последователях, которые не знали учения своей религии, неправильно его понимали или использовали не по назначению – вместо милосердия, справедливости и мира», – заявил Абдулрахман Абдулла Аль-Заид.

По его словам, представители религий несут особую ответственность за сохранение мира, поскольку вера оказывает значительное влияние на мировоззрение человека и общественное поведение.

Он призвал укреплять культуру терпимости и мирного сосуществования, распространять ценности взаимного уважения и противостоять идеям, превращающим религиозные, этнические и культурные различия в повод для вражды.

«Совместная жизнь не достигается одними призывами»

Отдельно Аль-Заид остановился на условиях, необходимых для реального межрелигиозного и межкультурного согласия.

«Совместная жизнь не достигается просто призывами к ней. Она основывается на уважении человеческого достоинства, защите прав, отказе от изоляции и запугивания, а также сохранении человеческой семьи во всем ее естественном религиозном, этническом, культурном и географическом многообразии», – отметил он.

По его словам, важно стремиться понимать другого человека, уважать его позицию, искать точки соприкосновения и превращать их в конкретные инициативы, способствующие укреплению солидарности, безопасности и стабильности.

Представитель Всемирной исламской лиги назвал конструктивный диалог одним из основных инструментов сближения позиций, урегулирования разногласий, укрепления доверия и преодоления ошибочных представлений друг о друге.

«Мы отвергаем возвращение к вооруженному противостоянию во имя религии»

Одним из ключевых посылов выступления стал призыв не допускать новых конфликтов под религиозными лозунгами.

«Наше четкое послание всем заключается в том, что мы решительно отвергаем возвращение к вооруженному противостоянию во имя религии. Мы продолжим призывать к прекращению войн, поиску возможных решений, преобладанию языка разума и здравой логики», – заявил Аль-Заид.

Он также призвал расширять программы культурного сосуществования, укреплять уважение к многообразию и национальное единство, а также развивать конструктивный диалог для противодействия ненависти, которая может вести к экстремизму и дальнейшей радикализации.

В своем выступлении Абдулрахман Абдулла Аль-Заид отдельно отметил роль Казахстана в развитии межрелигиозного диалога. По его словам, Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал одной из международных площадок для диалога представителей различных конфессий.

«Мы собрались сегодня в гостеприимной Республике Казахстан, имеющей богатую историю и цивилизационное наследие, для подготовки к девятому Съезду. Это подтверждает статус Съезда как одной из ведущих международных площадок для диалога между лидерами мировых и традиционных религий», – сказал он.

В завершение выступления представитель Всемирной исламской лиги поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и вице-президента Ерлана Карина за поддержку Съезда, выразив надежду, что нынешняя встреча станет еще одним шагом к укреплению мира, согласия и уважения человеческого достоинства.