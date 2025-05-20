В ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.

Гроза, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Атырауской и Костанайской областях.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях.

Пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.

Гроза, град, сильный дождь и ветер прогнозируются в ЗКО.

Туман и высокая пожарная опасность – в ВКО и области Абай.

Гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Кызылординской области.

Жителей Карагандинской области предупредили о ветре и высокой пожарной опасности.

В Улытау, Алматинской области и Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза, град, шквал и ветер ожидаются в СКО.

В ВКО и области Абай в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.