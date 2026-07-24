Вода, дороги и пастбища: что жители Туркестанской области обсудили с партией «Әділет»

Партия «Әділет» начала серию предвыборных встреч в регионах с Туркестанской области.



Кандидаты в депутаты Курултая планируют встретиться с педагогами, медиками, аграриями, ремесленниками, представителями туристической отрасли, спорта и общественности.

Первое мероприятие прошло в Конгресс-холле Туркестана. Во встрече приняли участие жители областного центра, а также Кентау, Арыси, Сауранаи самого Туркестана.

Участники подняли вопросы, связанные с обеспечением населенных пунктов питьевой водой, газификацией и ремонтом дорог. Кроме того, обсуждались нехватка пастбищных и поливных земель, безработица и доступность государственной поддержки для малого и среднего бизнеса.

Председатель партии Айбек Дадебай заявил, что обращения жителей зарегистрируют и передадут в республиканский предвыборный штаб для дальнейшего рассмотрения.

«Мы пришли сюда не раздавать обещания, а слушать и работать. Каждый острый вопрос, поднятый жителями, будет находиться под контролем», – сказал он.

Во время встречи участникам также представили предвыборную программу партии «Әділетті болашақ үшін».



Заместитель председателя партии, кандидат в депутаты Курултая Рауан Кенжеханулы сообщил, что документ включает семь основных целей и десять ключевых направлений.

В программу вошли предложения по развитию человеческого капитала, поддержке регионов, укреплению принципа «Закон и Порядок», цифровой трансформации, развитию экономики и совершенствованию социальной политики.

В обсуждении приняли участие кандидаты в депутаты Курултая от партии «Әділет», входящие в состав республиканского предвыборного штаба. Среди них – генеральный директор ТОО «Қазақгазеттері» Дихан Камзабекулы, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров, а также экс-депутаты Мажилиса Асхат Аймагамбетов и Унзила Шапак и другие.

В партии сообщили, что предложения и обращения, поступившие во время встречи, будут систематизированы и рассмотрены штабом. В завершение мероприятия новым членам организации вручили партийные билеты.