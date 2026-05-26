Вода, климат и безопасность: Казахстан озвучил инициативы в Душанбе

Казахстан выступил за развитие регионального и международного сотрудничества в сфере водной безопасности в рамках Душанбинского водного процесса. Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на Четвертой международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы", которая прошла в Душанбе.

В пленарной сессии приняли участие Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также делегации стран Центральной Азии и представители международных организаций.

В своем выступлении Нуржан Нуржигитов рассказал о мерах, которые Казахстан предпринимает для повышения эффективности использования воды. Речь идет о внедрении современных технологий управления водными ресурсами, обновлении водного законодательства с учетом экологических вызовов, а также формировании культуры бережного отношения к воде.

Отдельное внимание министр уделил вопросам взаимодействия стран региона. По его словам, Казахстан предлагает разработать Рамочную конвенцию Центральной Азии по водопользованию, основанную на принципах международного водного права.

Также Нуржан Нуржигитов напомнил об инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по воде в системе ООН.

Как отметил министр, в апреле этого года в Астане уже прошел первый раунд международных консультаций по этому вопросу. В обсуждении приняли участие около 140 представителей более 30 государств и 20 международных организаций.

"Душанбинский водный процесс является важной площадкой, объединяющей государства, международные организации, экспертов и партнеров по развитию для обсуждения актуальных вопросов водной безопасности и выработки практических решений. Казахстан высоко оценивает проводимую работу по продвижению вопросов рационального использования водных ресурсов и сохранения ледников", - заявил Нуржан Нуржигитов.

По его словам, страны Центральной Азии за годы сотрудничества смогли выстроить устойчивые механизмы диалога и совместного управления трансграничными водными ресурсами.

"Центральная Азия обладает уникальным опытом трансграничного взаимодействия. Государства региона на протяжении многих лет сохраняют механизмы постоянного диалога и совместного принятия решений. Данный опыт очень ценен и может служить примером для других трансграничных бассейнов мира", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что современные климатические и экологические вызовы требуют дальнейшего развития существующих подходов и более тесного международного взаимодействия.