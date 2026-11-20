В Казахстане постепенно меняют подход к распределению поливной воды: вместо ручного контроля – цифровые приборы, которые позволяют точнее отслеживать ее уровень и расход. В 2026 году автоматизация охватила 267,6 км ирригационных каналов в трех южных регионах страны.

Наибольший объем работ пришелся на Жамбылскую область. Здесь ультразвуковые расходомеры и радарные уровнемеры установили на Левобережном обводном, Фурмановском обводном каналах и канале «Базарбай». Общая протяженность этих объектов – 156,5 км.

Еще на четырех магистральных каналах в Туркестанской и Кызылординской областях смонтировали автоматизированные уровнемеры. Речь идет о канале имени Д. Алтынбекова, Большом Келесском магистральном канале, Правобережном магистральном канале Кызылординского гидроузла и канале «Байкадам». Их общая протяженность составляет 112,1 км.

Новые приборы позволят точнее учитывать объемы воды и контролировать ее распределение, особенно в период вегетации, когда потребность сельского хозяйства в поливе возрастает.

Впрочем, завершенные работы – лишь часть масштабной модернизации. Сейчас в южных регионах страны автоматизируют 103 ирригационных канала общей протяженностью 857 км. Они обеспечивают орошение 65 тыс. гектаров земель.

Кроме того, цифровое оборудование устанавливают на 270 каналах, ранее прошедших реконструкцию. Их общая протяженность – 1 184 км.

Таким образом, модернизация затрагивает не только сами гидротехнические сооружения, но и систему управления водой. Для южных регионов, где от своевременного и точного полива напрямую зависит урожай, это особенно важное направление.