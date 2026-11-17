Вода приходит в села: более 45 тысяч казахстанцев получили улучшенное водоснабжение
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Более 45,5 тысячи жителей 14 сел в трех областях Казахстана получили улучшенное питьевое водоснабжение. В одних населенных пунктах проложили новые трубопроводы, в других обновили изношенные сети. Но работа на этом не заканчивается: в планах – обеспечить более 443 тысяч человек.
Проекты по строительству и реконструкции групповых водопроводов завершил Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации. Работы охватили Актюбинскую, Акмолинскую и Кызылординскую области.
Всего специалисты проложили 53,6 километра новых водопроводных сетей и реконструировали еще 62,9 километра существующих. Помимо этого, построили площадки водопроводных сооружений, резервуары чистой воды и водоподъемные насосные станции.
Впрочем, завершенные проекты – лишь часть масштабной работы. Сейчас ведомство реализует еще 14 проектов, которые должны улучшить питьевое водоснабжение 131 населенного пункта. Ожидается, что доступ к обновленной инфраструктуре получат 443,2 тысячи человек.
Таким образом, за завершенными километрами трубопроводов стоят десятки тысяч людей, для которых качество водоснабжения – не абстрактный показатель, а часть повседневной жизни.
Самое читаемое
- Завод малотоннажный, планы многообещающие - Как будут реализовывать проект по строительству базы сжиженного газа в Рудном?
- Маск вступился за главу Nvidia: 165 тысяч человек требуют вернуть Хуанга
- Снежные барсы, ледники и 123 памятника: что выяснили учёные о строительстве Almaty Superski
- Почему Токаев выбрал Ирменова: политолог объяснил назначение главы КНБ
- Новую школу-интернат для юных спортсменов откроют в Атырау в 2027 году