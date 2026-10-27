Вода впервые пришла в дома жителей трех сел Акмолинской области
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Для жителей трех сел Акмолинской области привычные бытовые заботы стали немного проще. В Тумаре, Бирлике и Аккенте, где раньше не было централизованного водоснабжения, питьевая вода теперь поступает прямо в дома.
Все три населенных пункта находятся в Сандыктауском районе. Здесь запустили групповой водопровод, который позволил подключить села к единой системе водоснабжения.
До этого жителям приходилось прилагать дополнительные усилия, чтобы обеспечить свои семьи питьевой водой. Теперь достаточно открыть кран.
«Для нас это действительно большое и радостное событие. Раньше вопрос обеспечения водой требовал дополнительных усилий, а теперь питьевая вода поступает непосредственно в дома. Это значительно облегчает повседневную жизнь и создает более комфортные условия для наших семей», - рассказал местный житель Магумад Умаров.
Водопровод уже запущен. Для сельчан, которые годами жили без централизованного водоснабжения, это означает заметные перемены в повседневной жизни.
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