Вода впервые пришла в дома жителей трех сел Акмолинской области

Для жителей трех сел Акмолинской области привычные бытовые заботы стали немного проще. В Тумаре, Бирлике и Аккенте, где раньше не было централизованного водоснабжения, питьевая вода теперь поступает прямо в дома.

Все три населенных пункта находятся в Сандыктауском районе. Здесь запустили групповой водопровод, который позволил подключить села к единой системе водоснабжения.

До этого жителям приходилось прилагать дополнительные усилия, чтобы обеспечить свои семьи питьевой водой. Теперь достаточно открыть кран.

«Для нас это действительно большое и радостное событие. Раньше вопрос обеспечения водой требовал дополнительных усилий, а теперь питьевая вода поступает непосредственно в дома. Это значительно облегчает повседневную жизнь и создает более комфортные условия для наших семей», - рассказал местный житель Магумад Умаров.

Водопровод уже запущен. Для сельчан, которые годами жили без централизованного водоснабжения, это означает заметные перемены в повседневной жизни.