Водитель автобуса в Алматы сбил женщину насмерть
Все обстоятельства трагедии уточняются.
Сегодня, 16:17
Утром 7 августа в микрорайоне Айнабулак города Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта, передает BAQ.KZ.
По информации правоохранительных органов, около 10:00 водитель автобуса марки Yutong, двигаясь по улице Макатаева в южном направлении, при повороте направо на перекрёстке с улицей Жумабаева совершил наезд на пешехода.
Женщина 1957 года рождения пересекала проезжую часть и, по предварительным данным, находилась на переходе.
В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
