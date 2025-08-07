  • 7 Августа, 17:48

Водитель автобуса в Алматы сбил женщину насмерть

Все обстоятельства трагедии уточняются.

Сегодня, 16:17
Фото: gov.kz

Утром 7 августа в микрорайоне Айнабулак города Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта, передает BAQ.KZ.

По информации правоохранительных органов, около 10:00 водитель автобуса марки Yutong, двигаясь по улице Макатаева в южном направлении, при повороте направо на перекрёстке с улицей Жумабаева совершил наезд на пешехода.

Женщина 1957 года рождения пересекала проезжую часть и, по предварительным данным, находилась на переходе.

В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. 

