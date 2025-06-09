Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области вынесен приговор водителю эвакуатора, который по неосторожности стал причиной гибели двух человек, передает BAQ.KZ. Инцидент произошел в апреле 2024 года на трассе Ташкент-Алматы в Кордайском районе.

Подсудимый, управляя эвакуатором "Газ-322132", выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автомобилями "Audi 100", "Mercedes-Benz S350" и "Mercedes-Benz S320". В результате аварии водитель "Audi 100" и двое пассажиров погибли на месте, а ещё несколько человек, включая водителей и пассажиров других автомобилей, были госпитализированы с различными травмами.

Суд установил, что вина водителя была доказана показаниями свидетелей, потерпевших и экспертными заключениями. Прокурор потребовал 5 лет лишения свободы, и подсудимый признал свою вину, выразив раскаяние. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как наличие у подсудимого несовершеннолетних детей и матери с инвалидностью, а также чистосердечное раскаяние.

В результате К. был приговорён к 5 годам лишения свободы, а также лишён права управлять транспортными средствами на 7 лет. Приговор вступил в законную силу.