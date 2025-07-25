  • 25 Июля, 14:17

Водитель грузовика пострадал в ДТП с участием трёх авто в Астане

На Жумабаева произошло серьёзное ДТП.

Сегодня, 12:59
АВТОР
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Водитель грузовика пострадал в ДТП с участием трёх авто в Астане Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Утром на улице Жумабаева в Астане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трёх автомобилей, передает BAQ.KZ. Водитель грузового автомобиля марки "Howo", перестраиваясь в соседний ряд, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с другим грузовиком той же марки.

Однако на этом авария не завершилась: после первичного удара неконтролируемое движение привело к наезду на припаркованную "Toyota", после чего тяжелый грузовик опрокинулся на бок.

В результате ДТП водитель пострадавшего "Howo" был доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии пока не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка всех обстоятельств инцидента.

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