Водитель грузовика пострадал в ДТП с участием трёх авто в Астане
На Жумабаева произошло серьёзное ДТП.
Сегодня, 12:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:59Сегодня, 12:59
102
Утром на улице Жумабаева в Астане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трёх автомобилей, передает BAQ.KZ. Водитель грузового автомобиля марки "Howo", перестраиваясь в соседний ряд, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с другим грузовиком той же марки.
Однако на этом авария не завершилась: после первичного удара неконтролируемое движение привело к наезду на припаркованную "Toyota", после чего тяжелый грузовик опрокинулся на бок.
В результате ДТП водитель пострадавшего "Howo" был доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии пока не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка всех обстоятельств инцидента.
Самое читаемое
- 9 банков ликвидируют в Казахстане: Как вкладчикам вернуть свои деньги?
- В Семее хотят превратить незаконную свалку в трассу для велогонок
- Выступление Перизат Кайрат на судебных прениях пройдет в закрытом режиме
- Цены на продукты в Казахстане продолжают расти
- Самолёт с десятками людей разбился в России: обломки горят