Утром на улице Жумабаева в Астане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трёх автомобилей, передает BAQ.KZ. Водитель грузового автомобиля марки "Howo", перестраиваясь в соседний ряд, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с другим грузовиком той же марки.

Однако на этом авария не завершилась: после первичного удара неконтролируемое движение привело к наезду на припаркованную "Toyota", после чего тяжелый грузовик опрокинулся на бок.

В результате ДТП водитель пострадавшего "Howo" был доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии пока не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка всех обстоятельств инцидента.