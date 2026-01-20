LIVE LIVE
LIVE
  • 20 Января, 11:54

Водитель грузовика уснул за рулем и протаранил ограждение на трассе Астана – Щучинск

Сегодня, 10:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот из видео Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
111
Фото: скриншот из видео

20 января около 09:00 на пункте взимания платы "Астана" в направлении автодороги Астана – Щучинск произошло ДТП. Грузовой автомобиль Volvo въехал в бетонное ограждение сразу после пункта оплаты, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, причиной аварии стало засыпание водителя за рулем.

В связи с инцидентом сотрудники дорожных служб напоминают водителям о мерах безопасности:

  • не выезжать в путь при усталости и сонливости;

  • делать остановки для отдыха каждые 2–3 часа;

  • строго соблюдать скоростной режим и дистанцию;

  • быть особенно внимательными на участках после пунктов оплаты.

Самое читаемое

Наверх