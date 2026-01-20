20 января около 09:00 на пункте взимания платы "Астана" в направлении автодороги Астана – Щучинск произошло ДТП. Грузовой автомобиль Volvo въехал в бетонное ограждение сразу после пункта оплаты, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, причиной аварии стало засыпание водителя за рулем.

В связи с инцидентом сотрудники дорожных служб напоминают водителям о мерах безопасности: