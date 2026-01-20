Водитель грузовика уснул за рулем и протаранил ограждение на трассе Астана – Щучинск
Сегодня, 10:52
111Фото: скриншот из видео
20 января около 09:00 на пункте взимания платы "Астана" в направлении автодороги Астана – Щучинск произошло ДТП. Грузовой автомобиль Volvo въехал в бетонное ограждение сразу после пункта оплаты, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, причиной аварии стало засыпание водителя за рулем.
В связи с инцидентом сотрудники дорожных служб напоминают водителям о мерах безопасности:
-
не выезжать в путь при усталости и сонливости;
-
делать остановки для отдыха каждые 2–3 часа;
-
строго соблюдать скоростной режим и дистанцию;
-
быть особенно внимательными на участках после пунктов оплаты.
