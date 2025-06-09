9 июня 2025 года, около 15:10, в городе Семей произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом, передает BAQ.KZ. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля марки "КАМАЗ", выезжая с улицы Папанина на улицу Каржаубайулы, не заметил велосипедиста, двигавшегося по проезжей части, и совершил наезд.

От полученных травм мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте происшествия. Местные жители, ставшие свидетелями трагедии, немедленно сообщили о случившемся в полицию.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, спасти велосипедиста не удалось.

В настоящий момент по факту происшествия начато досудебное расследование. Полиция квалифицировала случившееся как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Департамент полиции области Абай в связи с инцидентом напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила безопасности.