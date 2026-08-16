Водитель Mitsubishi сбил 20-летнюю девушку при повороте в Алматы

В Алматы водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пешехода во время поворота на улице Утеген батыра. В результате ДТП пострадала 20-летняя девушка.

По предварительной информации полиции, водитель двигался по проспекту в западном направлении. При выполнении левого поворота он допустил наезд на пешехода.

По факту происшествия сотрудники управления полиции Ауэзовского района проводят расследование.

Полиция Алматы призвала водителей быть особенно внимательными при выполнении маневров, соблюдать скоростной режим и учитывать безопасность пешеходов и других участников дорожного движения.