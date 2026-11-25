В пригороде Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, перевозившего асфальт. В результате аварии большегруз опрокинулся на бок.

По информации департамента полиции Мангистауской области, ДТП произошло 24 ноября на дороге в село Курык. Водитель автомобиля Shacman не справился с рулевым управлением. В момент происшествия он находился в кабине один.

На место вызвали бригаду скорой помощи. После осмотра медики установили, что водитель не получил травм.

За нарушение правил дорожного движения его привлекли к административной ответственности по статье 610 КоАП РК. Она предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее материальный ущерб.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП.