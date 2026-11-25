Водитель не справился с управлением: грузовик опрокинулся близ Актау
Большегруз Shacman опрокинулся на бок по дороге в село Курык. Водитель не пострадал.
25 Ноября 2026, 06:14
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25 Ноября 2026, 06:1425 Ноября 2026, 06:14
168Фото: Скриншот видео
В пригороде Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, перевозившего асфальт. В результате аварии большегруз опрокинулся на бок.
По информации департамента полиции Мангистауской области, ДТП произошло 24 ноября на дороге в село Курык. Водитель автомобиля Shacman не справился с рулевым управлением. В момент происшествия он находился в кабине один.
На место вызвали бригаду скорой помощи. После осмотра медики установили, что водитель не получил травм.
За нарушение правил дорожного движения его привлекли к административной ответственности по статье 610 КоАП РК. Она предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее материальный ущерб.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП.
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