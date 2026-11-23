Совет директоров американской корпорации Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора компании, а также в составе совета директоров. Об этом сообщается в официальном сайте компании.

Как отмечается в заявлении, решению предшествовала серия встреч и обсуждений с Хуангом. По итогам переговоров члены совета директоров заявили, что удовлетворены его объяснениями, честностью и подходом к управлению корпорацией.

При принятии решения совет также провёл консультации с высокопоставленными представителями правительства США. По итогам обсуждений было сделано заключение, что возвращение Хуанга к руководству Nvidia не создаёт угрозы национальной безопасности.

Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что считает Хуанга подходящим человеком для руководства компанией.

При этом Nvidia намерена продолжить работу над вопросами корпоративного управления, национальной безопасности и соблюдения экспортного законодательства. Компания также сообщила о дополнительных мерах по усилению внутреннего контроля.

Таким образом, Дженсен Хуанг вновь возглавил одну из крупнейших технологических корпораций США.

Ранее, 9 ноября, выступая на III Форуме стратегических партнёров в Астане, Глава государства высоко оценил сотрудничество Казахстана с американской технологической компанией NVIDIA. Он отметил продуктивный характер взаимодействия и поблагодарил основателя и генерального директора компании Дженсена Хуанга за визит в Астану, назвав его выдающимся инженером и настоящей легендой.



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