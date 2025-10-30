На автодороге "Павлодар–Славгород" вблизи села Зангар Павлодарского района произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП региона.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda-323 столкнулся с прицепом грузовика КамАЗ. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался.

По факту произошедшего полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, проводятся необходимые экспертизы и опросы свидетелей.

Департамент полиции напомнил, что соблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и контроль технического состояния транспортных средств являются основными мерами, позволяющими предотвратить подобные трагические случаи на дорогах.