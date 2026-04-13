В Астане на левом берегу столицы водитель автомобиля Porsche получил 15 суток административного ареста за грубое нарушение правил дорожного движения, квалифицированное как мелкое хулиганство, передает BAQ.kz.

Дело рассмотрел Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл 2 апреля 2026 года около 12:47 на улице Аль-Фараби - на участке от улицы Улы Дала в направлении улицы Ф. Онгарсыновой.

Водитель, обозначенный в материалах как Л., проигнорировал запрещающий сигнал светофора (жёлтый) и на пешеходном переходе проехал со скоростью 133 км/ч.

Суд установил, что действия нарушителя носили демонстративно агрессивный характер. Он грубо нарушил правила дорожного движения и создал реальную угрозу жизни и здоровью пешеходов и других участников движения, тем самым проявив явное пренебрежение общественным порядком.

В ходе судебного заседания Л. полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что торопился и осознавал превышение скорости, однако считал, что дорога не загружена и его действия не представляют опасности.

Факт правонарушения подтверждён:

•протоколом об административном правонарушении

•рапортом инспектора

•данными системы «Сергек», включая видеозапись момента нарушения

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП, общественные работы либо административный арест до 15 суток.

Суд признал Л. виновным и назначил максимально возможное наказание - административный арест сроком на 15 суток.

При вынесении решения суд учёл не только характер нарушения, но и личность правонарушителя. Установлено, что с начала текущего года он более 59 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В суде отметили, что агрессивное вождение в дневное время на одной из центральных улиц столицы создало повышенную опасность для окружающих. Назначенное наказание, по мнению суда, должно способствовать перевоспитанию нарушителя и предотвращению новых правонарушений.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.