Водитель решил «поговорить» с камерой — теперь с ним разбирается суд
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Сотрудники полиции, осуществляющие мониторинг камер видеонаблюдения, зафиксировали необычный факт на 140-м километре автодороги Алматы — Шелек — Хоргос.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz, проезжая мимо камеры, демонстративно показал в ее сторону неприличный жест. Однако на этом внимание полиции к его действиям не ограничилось.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили местонахождение автомобиля и остановили его. Личность водителя установлена.
Кроме того, при проверке выяснилось, что мужчина умышленно скрывал государственный регистрационный номерной знак при проезде перед камерой видеонаблюдения.
По выявленным нарушениям в отношении водителя составлены административные протоколы по соответствующим статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения и привлечения нарушителя к ответственности.
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