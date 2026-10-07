Водитель решил «поговорить» с камерой — теперь с ним разбирается суд

Сотрудники полиции, осуществляющие мониторинг камер видеонаблюдения, зафиксировали необычный факт на 140-м километре автодороги Алматы — Шелек — Хоргос.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz, проезжая мимо камеры, демонстративно показал в ее сторону неприличный жест. Однако на этом внимание полиции к его действиям не ограничилось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили местонахождение автомобиля и остановили его. Личность водителя установлена.

Кроме того, при проверке выяснилось, что мужчина умышленно скрывал государственный регистрационный номерной знак при проезде перед камерой видеонаблюдения.

По выявленным нарушениям в отношении водителя составлены административные протоколы по соответствующим статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения и привлечения нарушителя к ответственности.