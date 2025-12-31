Водитель рейса Усть-Каменогорск – Новосибирск умер в дороге
Мужчина умер до приезда медиков
Сегодня, 08:50
56Фото: Istock
В Восточно-Казахстанской области скончался водитель междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Усть-Каменогорск – Новосибирск, передаёт BAQ.KZ. со ссылкой на YK-news.kz.
Инцидент произошёл на улице Бажова, когда 57-летнему мужчине внезапно стало плохо во время движения.
Как сообщили в департаменте полиции ВКО, второй водитель незамедлительно вызвал скорую помощь, однако спасти коллегу не удалось, он умер до прибытия медиков. Назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти.
По словам пассажиров, водитель почувствовал недомогание ещё на автовокзале. Он рассказывал, что недавно перенёс операцию на сердце.
