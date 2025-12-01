В Казахстане под председательством Генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета по вопросам обеспечения дорожной безопасности, передает BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие представители центральных и местных госорганов, а также правоохранительных структур.

Открывая заседание, Генеральный прокурор подчеркнул, что меры по снижению аварийности являются важной частью реализации концепции "Закон и Порядок". Главной задачей обозначено укрепление верховенства закона и повышение личной ответственности каждого участника дорожного движения. По словам Асылова, в обществе необходимо формировать культуру вождения и нетерпимость к нарушениям ПДД. Он напомнил, что в своём Послании народу 8 сентября 2025 года глава государства также акцентировал внимание на личной ответственности граждан за безопасность на дорогах.

Основной причиной смертельных ДТП остаётся несоблюдение правил дорожного движения. Анализ показал, что 81% виновников аварий ранее неоднократно привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Многочисленные случаи повторных превышений скорости, выезда на встречную полосу и иных грубых нарушений нередко приводят к трагедиям. В качестве примера приводится ДТП в ВКО, где водитель с 32 нарушениями за год выехал на встречную полосу и погиб вместе с двумя пассажирами. В другом случае водитель, имеющий 72 эпизода нарушений ПДД, стал участником смертельного наезда в Алматы.

Генеральный прокурор заявил о необходимости усиления контроля за выдачей водительских удостоверений, исключения коррупционных рисков и обеспечения полной прозрачности процедуры. Незаконное получение прав, по его словам, будет рассматриваться как прямая угроза общественной безопасности.

Одним из значимых факторов риска названы незаконные примыкания и выезды на автомобильных дорогах. На трассе "Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – Граница РФ" обнаружено 48 примыканий, из которых 28 не соответствуют нормативам. В районе посёлков Коянды и Бірлік-Бек выявлено 17 самовольно сделанных выездов, что создаёт прямую угрозу жизни участников движения. С местными жителями проводится разъяснительная работа.

Особое внимание уделено использованию междугородних минивэнов с правым рулём, которые не соответствуют техническим требованиям, а также случаям вождения водителями с медицинскими противопоказаниями. Трагедия в Урджарском районе области Абай, где водитель с эпилепсией в момент приступа совершил наезд на шестерых детей, вновь подняла вопрос о необходимости ужесточить контроль в этой сфере.

Для профилактики повторных нарушений предложено внедрить балльную систему учёта нарушений ПДД с цифровой фиксацией. При достижении определённого порога водитель будет направляться на пересдачу экзаменов, что, по мнению участников заседания, повысит дисциплину на дорогах и качество подготовки водителей.

В рамках реализации концепции "Закон и Порядок" органы госуправления расширят комплекс мер, направленных на снижение аварийности. Предполагается усиление надзора, разъяснительных мероприятий и применение принципа нулевой терпимости к грубым нарушениям, создающим угрозу жизни и здоровью граждан.