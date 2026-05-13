Прокуратура города Каражал области Улытау во время проверки обнаружила серьезное нарушение при организации перевозки школьников, передает BAQ.kz.

Выяснилось, что мужчина состоит на учёте у врачей с диагнозом психоневрологического заболевания – лёгкая умственная отсталость. Он является инвалидом с детства и имеет вторую группу инвалидности по слуху. Также ранее суд лишил его водительских прав, и он не имел права садиться за руль.

Несмотря на это, его приняли на работу водителем в общеобразовательную школу города Каражал. Он перевозил учеников на школьном автобусе марки «ПАЗ-423470». Всего он обслуживал перевозку 129 несовершеннолетних.

По данным надзорного органа, состояние здоровья водителя не позволяло ему полноценно воспринимать звуковые сигналы и быстро реагировать на дорожную ситуацию. Это создавало угрозу безопасности детей и повышало риск дорожно-транспортных происшествий.

Также проверка выявила признаки конфликта интересов: водитель и руководитель школы оказались близкими родственниками.

После вмешательства прокуратуры водитель отстранён от работы. Виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.