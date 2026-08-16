Водитель уснул за рулем на трассе Астана – Щучинск и врезался в дорожные конструкции
Водитель находился в автомобиле один.
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На автодороге Астана – Щучинск произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser Prado. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, из-за чего автомобиль потерял управление и врезался в элементы дорожной инфраструктуры.
Авария произошла 15 августа в 08:43 при подъезде к пункту взимания платы «Астана». Машина наехала на конструкции, расположенные между третьей и четвертой полосами движения.
В результате ДТП никто не пострадал, от медицинской помощи мужчина отказался.
После аварии движение по третьей и четвертой полосам временно ограничили. Специалисты устранили последствия происшествия, и в 11:34 движение полностью восстановили.
Предварительно повреждены дорожный знак, разделительный дорожный буфер и бетонный блок.
Водителей призывают не продолжать движение при появлении признаков усталости и сонливости. При необходимости следует остановиться в безопасном месте и отдохнуть, поскольку потеря концентрации за рулем может привести к серьезным последствиям.
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