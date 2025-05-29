28 мая текущего года около 02:00 часов ночи на 668-м километре автодороги "Астана – Караганда – Алматы" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, передаёт BAQ.KZ.

По данным пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, несмотря на установленные предупреждающие знаки о проведении дорожных работ, 22-летний водитель автомашины "Лада Гранта" допустил наезд на вскопанный участок земли.

В результате ДТП водитель и пассажир были доставлены в медицинское учреждение. О характере полученных травм официально не сообщается.

Факт зарегистрирован в органах полиции. Назначены соответствующие экспертизы. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали о том, что водитель умер за рулём авто в Астане и едва не сбил пешеходов.