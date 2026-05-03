Водитель врезался в библиотеку в центре Семея

Вечером 2 мая в центре Семея произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль на высокой скорости выехал на Центральную площадь, проехал по зелёной зоне и тротуарам, повредил скамейку, столкнулся с двумя машинами и врезался в здание библиотеки имени Абая, передает BAQ.kz.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В департаменте полиции области Абай сообщили, что инцидент произошёл около 20:30. 54-летний водитель автомобиля Ravon, двигаясь по улице Абая, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилями Haval и Lada, которые ехали в попутном направлении. После этого он продолжил движение, заехал на площадь и совершил наезд на элементы городской инфраструктуры и здание.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его привлекли к административной ответственности. Ему грозит до 20 суток ареста и лишение водительских прав сроком на семь лет.