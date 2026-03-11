Национальная компания "КазАвтоЖол" предупредила водителей об ухудшении погодных условий на республиканских автодорогах, передает BAQ.KZ.

Так, 11 марта 2026 года в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской, Карагандинской и Костанайской областях, а также в областях Абай и Жетысу местами ожидаются снег и метель.

– В связи с этим просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию о ситуации на дорогах можно получить, позвонив в Колл-центр 1403 в любое время суток.