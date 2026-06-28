Водителей Алматы предупредили о месячном перекрытии одной из улиц

В Алматы почти на месяц ограничат движение транспорта на участке улицы Жуалы. Это связано с реализацией проекта по продлению улицы Толе би до границы города. Как сообщили в акимате, с 08:00 29 июня до 08:00 29 июля движение будет закрыто на участке улицы Жуалы от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра.

Ограничения вводятся на время работ по переустройству инженерных сетей. Объезд организуют по улицам Байкена Ашимова, Жуманязова и далее по улице Толе би. На ремонтируемом участке установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактами руководителя подрядной организации.

Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать изменения при поездках по городу. Информацию обо всех действующих ограничениях движения можно найти в Telegram-канале @AlmatyJoly, а также в социальных сетях акимата Алматы и навигационных сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».