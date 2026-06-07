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Водителей Астаны предупредили о ремонте на шоссе Коргалжын

Сегодня 2026, 21:35
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Baq.kz Сегодня 2026, 21:35
Сегодня 2026, 21:35
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Фото: Baq.kz

Движение на шоссе Коргалжын в Астане ограничат из-за дорожных работ, сообщили в акимате Астаны, передает BAQ.KZ.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по текущему ремонту дорожного полотна по шоссе Коргалжын на участке от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра. Работы проводятся в рамках гарантийных обязательств за счет средств подрядной организации. В связи с этим 7 июня участок будет частично перекрыт. Движение будет организовано по одной из сторон, в обоих направлениях", – говорится в сообщении. 

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание пробок на дорогах города, подчеркнули в акимате.

 

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