Пресс-служба КазАвтоЖол предупредила водителей о сложных погодных условиях на республиканских автодорогах в среду, 24 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

По информации компании, в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Улытау местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. Неблагоприятные метеоусловия могут повлиять на состояние дорожного покрытия и видимость.

В связи с этим автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, требования дорожной безопасности и учитывать возможное ухудшение ситуации на трассах при планировании поездок.

Дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр по номеру 1403.