Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах двух областей Казахстана

Сегодня в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с ухудшением погодных условий на отдельных участках республиканских автодорог возможно снижение видимости и образование скользкого покрытия.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулём, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, а также избегать резких манёвров.

Призываем участников дорожного движения соблюдать правила безопасности и учитывать погодную обстановку при планировании поездок.