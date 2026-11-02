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Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах двух областей Казахстана

2 Ноября 2026, 09:15
АВТОР
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BAQ.KZ 2 Ноября 2026, 09:15
2 Ноября 2026, 09:15
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Фото: BAQ.KZ

Сегодня в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с ухудшением погодных условий на отдельных участках республиканских автодорог возможно снижение видимости и образование скользкого покрытия.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулём, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, а также избегать резких манёвров.

Призываем участников дорожного движения соблюдать правила безопасности и учитывать погодную обстановку при планировании поездок.

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