Водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах двух областей Казахстана
2 Ноября 2026, 09:15
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2 Ноября 2026, 09:152 Ноября 2026, 09:15
123Фото: BAQ.KZ
Сегодня в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.
В связи с ухудшением погодных условий на отдельных участках республиканских автодорог возможно снижение видимости и образование скользкого покрытия.
Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулём, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий, а также избегать резких манёвров.
Призываем участников дорожного движения соблюдать правила безопасности и учитывать погодную обстановку при планировании поездок.
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