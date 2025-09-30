Водителей предупреждают о гололеде на республиканских трассах
Сегодня, 20:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:09Сегодня, 20:09
61Фото: pexels.com
30 сентября на республиканских автодорогах в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях и области Жетісу ожидаются осадки в виде дождя и снега. На отдельных участках дорог возможен гололед, передаёт BAQ.KZ.
"КазАвтоЖол" просит водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок.
Для получения оперативной информации о состоянии трасс круглосуточно работает Колл-центр 1403.
Самое читаемое
- В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Как школьники будут использовать нейросети на уроках
- Сломанные деревья, ДТП и пробки: Аномальный снегопад парализовал Костанай
- Матч "Кайрат" — "Реал" в Алматы принесёт бюджету до 3 млрд тенге