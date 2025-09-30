30 сентября на республиканских автодорогах в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях и области Жетісу ожидаются осадки в виде дождя и снега. На отдельных участках дорог возможен гололед, передаёт BAQ.KZ.

"КазАвтоЖол" просит водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок.

Для получения оперативной информации о состоянии трасс круглосуточно работает Колл-центр 1403.