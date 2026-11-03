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Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий на дорогах ВКО и области Абай

3 Ноября 2026, 09:15
АВТОР
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BAQ.KZ 3 Ноября 2026, 09:15
3 Ноября 2026, 09:15
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Фото: BAQ.KZ

Сегодня в Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с ухудшением погодных условий на отдельных участках республиканских автодорог возможно снижение видимости и образование скользкого покрытия.

Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия, избегать резких маневров и торможений, а также быть предельно внимательными за рулем.

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