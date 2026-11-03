Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий на дорогах ВКО и области Абай

Сегодня в Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В связи с ухудшением погодных условий на отдельных участках республиканских автодорог возможно снижение видимости и образование скользкого покрытия.

Водителям рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия, избегать резких маневров и торможений, а также быть предельно внимательными за рулем.