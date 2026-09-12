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Водителей свадебного кортежа оштрафовали за нарушения ПДД в Актюбинской области

По фактам нарушений автомобилистов привлекли к административной ответственности. Им выписали штрафы.

12 Сентября 2026, 15:16
АВТОР
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Polisia.kz 12 Сентября 2026, 15:16
12 Сентября 2026, 15:16
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Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции выявили нарушения правил дорожного движения у водителей свадебного кортежа, кадры с которым распространились в социальных сетях.

По информации МВД РК, видео было обнаружено полицейскими во время мониторинга социальных сетей. На кадрах со свадьбы в стиле 90-х запечатлен кортеж украшенных автомобилей.

При проверке записи правоохранители установили несколько нарушений ПДД. В частности, пассажиров перевозили вне кабины автомобиля, а водители использовали внешние световые приборы и звуковые сигналы в светлое время суток.

Как сообщили в полиции, все установленные водители проживают в Каргалинском районе.

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