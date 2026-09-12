Водителей свадебного кортежа оштрафовали за нарушения ПДД в Актюбинской области
По фактам нарушений автомобилистов привлекли к административной ответственности. Им выписали штрафы.
12 Сентября 2026, 15:16
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12 Сентября 2026, 15:1612 Сентября 2026, 15:16
42Фото: Polisia.kz
Сотрудники полиции выявили нарушения правил дорожного движения у водителей свадебного кортежа, кадры с которым распространились в социальных сетях.
По информации МВД РК, видео было обнаружено полицейскими во время мониторинга социальных сетей. На кадрах со свадьбы в стиле 90-х запечатлен кортеж украшенных автомобилей.
При проверке записи правоохранители установили несколько нарушений ПДД. В частности, пассажиров перевозили вне кабины автомобиля, а водители использовали внешние световые приборы и звуковые сигналы в светлое время суток.
Как сообщили в полиции, все установленные водители проживают в Каргалинском районе.
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