Водителей свадебного кортежа оштрафовали за нарушения ПДД в Актюбинской области

Сотрудники полиции выявили нарушения правил дорожного движения у водителей свадебного кортежа, кадры с которым распространились в социальных сетях.

По информации МВД РК, видео было обнаружено полицейскими во время мониторинга социальных сетей. На кадрах со свадьбы в стиле 90-х запечатлен кортеж украшенных автомобилей.

При проверке записи правоохранители установили несколько нарушений ПДД. В частности, пассажиров перевозили вне кабины автомобиля, а водители использовали внешние световые приборы и звуковые сигналы в светлое время суток.

Как сообщили в полиции, все установленные водители проживают в Каргалинском районе.