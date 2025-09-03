Водителей в Атырау массово штрафуют через систему наблюдения
Цифровой патруль выявил 150 лихачей за считанные часы.
В Атырауской области интеллектуальная система фиксации нарушений "Кибер Шериф" помогла выявить свыше 150 водителей, превысивших установленный скоростной режим. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает BAQ.KZ.
Нарушения были зафиксированы на автодороге Доссор–Кульсары–Бейнеу. По информации полицейских, в отношении водителей составлены административные материалы, а некоторые транспортные средства были отправлены на специализированную штрафстоянку.
Как отмечают в полиции, превышение скорости по-прежнему остаётся одной из ключевых причин дорожно-транспортных происшествий наряду с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии и без водительских прав.
Сотрудники патрульной полиции продолжают нести круглосуточную службу на трассах областного и республиканского значения, усиливая контроль за безопасностью дорожного движения.
Правоохранители призывают автомобилистов быть дисциплинированными на дорогах, избегать нарушений скоростного режима и строго соблюдать ПДД.
