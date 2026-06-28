Водители Актау пожаловались на очереди и отсутствие газа на части АГЗС

В Актау вновь образовались длинные очереди на автогазозаправочных станциях. Автомобилисты сообщают о перебоях с поставками сжиженного газа и жалуются, что на некоторых АГЗС топливо временно отсутствует. По словам водителей, на части заправок размещены таблички с надписью «Газ жоқ» («Газа нет»), а там, где топливо еще отпускают, выстраиваются длинные очереди.

Почему в нашем регионе каждое лето возникают перебои со сжиженным газом? Почему власти не учитывают сезонный рост спроса и не увеличивают объемы поставок топлива? Сегодня, чтобы заправиться, я простоял в очереди больше часа. В такую жару это просто невыносимо, — рассказал один из автовладельцев.

Накануне, 26 июня, в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области заявили, что дефицита сжиженного газа в регионе нет. По данным ведомства, очереди возникают лишь на отдельных АГЗС, расположенных на центральных улицах городов и районов. В управлении также сообщили, что в Мангистауской области зарегистрировано 185 487 автомобилей, из которых 103 918 оборудованы газобаллонным оборудованием.

Кроме того, за последние три года в регион ввезли более 22 тысяч автомобилей с транзитными номерами Грузии, большинство из которых также используют сжиженный нефтяной газ. По информации ведомства, ежемесячно Мангистауской области выделяется 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа — это самый высокий объем среди всех регионов Казахстана. Для сравнения, другим областям выделяют не более 11 тысяч тонн.