Водители Актау вновь жалуются на очереди за автогазом

Жители Актау второй день подряд сообщают о дефиците сжиженного нефтяного газа и многочасовых очередях на автогазозаправочных станциях. В городском акимате при этом заявляют, что ситуация остается стабильной.

По информации Lada.kz, 18 и 19 июля на многих АГЗС образовались длинные очереди, а часть заправок временно не работает или отпускает газ только по талонам. Водители отмечают, что на поиск заправки с топливом и ожидание в очереди порой уходит несколько часов.

По данным на полдень 19 июля, в городе работали 32 автогазозаправочные станции, а стоимость сжиженного газа на них составляла 72 тенге за литр. По информации властей, на большинстве АГЗС в очереди находились от трех до 17 автомобилей, а на отдельных станциях очередей не было вовсе.

В городской администрации пояснили, что ситуация на заправках меняется в течение дня. На длину очередей могут влиять обеденные перерывы сотрудников, работа одного оператора и высокий поток автомобилей.

В акимате заверили, что продолжают держать вопрос обеспечения автогазом на постоянном контроле. Ранее в Министерстве энергетики заявляли, что дефицита сжиженного нефтяного газа в Казахстане нет, а очереди на отдельных АГЗС в западных регионах связаны с логистическими особенностями поставок.