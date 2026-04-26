Семеро водителей большегрузов наколесили на 18 суток ареста

В столице продолжаются рейды по контролю за грузовыми автомобилями, и в ряде случаев водители и перевозчики получили серьёзные наказания за нарушения, передает BAQ.kz.

12 апреля 2026 года на объездной дороге Астаны два самосвала Shacman отказались проходить весовой контроль.

По данным проверки, по указанию представителя одной из компаний они даже выгрузили грунт прямо на дорогу и не подчинились требованиям инспекторов и полиции. За это, а также за перегруз, все участники были привлечены к административной ответственности.

14 апреля 2026 года ещё три самосвала той же марки также проигнорировали требования транспортных инспекторов.

После вмешательства полиции транспорт всё же был остановлен и отправлен на взвешивание. Проверка подтвердила превышение допустимой нагрузки.

По итогам разбирательств суд вынес строгие меры: все 7 нарушителей арестованы на срок от 15 до 18 суток.

Кроме того, им назначены административные штрафы за перегруз, а сами грузовые автомобили помещены на коммунальную штрафную стоянку.