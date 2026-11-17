Водители не видят пешеходов: в Астане нашли 80 опасных переходов
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В Астане 80 пешеходных переходов расположены так, что водитель не может вовремя заметить пешехода. Это выяснила прокуратура столицы, проверив, как обеспечивают безопасность на дорогах.
«Обзор закрывают зелёные насаждения, ограждения, припаркованный транспорт», – говорится в сообщении прокуратуры.
Аварий в городе много. За десять месяцев 2026 года в Астане произошло 2 021 ДТП, в них пострадали 2 343 человека, 23 погибли.
На проблемных переходах не соблюден так называемый «треугольник видимости». Так называют свободную зону, в которой водитель заранее видит пешехода, а пешеход машину.
«Особенно опасно это для детей, которых из-за небольшого роста легко скрывает любое препятствие», – подчеркнули в прокуратуре.
Прокуроры внесли представление об устранении нарушений. Появился план работы рабочей группы по безопасности дорожного движения, где по каждому пункту указаны сроки, ответственные органы и ожидаемый результат. В нем предусмотрено обследовать самые аварийные участки, разбирать каждое ДТП с выездом на место, создавать безопасные зоны вокруг школ и детских садов и отдельно готовиться к зиме.
Первые результаты уже есть. На 14 участках недостатки устранили, и теперь водители видят пешеходов. Возле девяти школ скорость ограничили до 20 км/ч.
«На такой скорости водитель успевает остановиться, если ребёнок неожиданно выйдет на проезжую часть», – объяснили в прокуратуре.
Снижать скорость будут и возле других организаций образования.
В прокуратуре просят водителей строго соблюдать скоростной режим, особенно рядом со школами, и пропускать пешеходов. А пешеходам советуют переходить дорогу только по переходу и прежде, чем ступить на проезжую часть, убедиться, что водитель их видит и остановился.
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