В столице прокуратура выявила тревожную тенденцию — водители с медицинскими противопоказаниями, в частности с диагнозом "Эпилепсия G40", продолжают управлять автомобилями, создавая угрозу безопасности на дорогах, передает BAQ.KZ.

Одним из таких случаев стало ДТП, в котором водитель с эпилепсией, находившийся на диспансерном учёте с 2021 года, во время судорожного припадка сбил двух пешеходов. Пострадавшие получили травмы, а виновник был привлечён к уголовной ответственности.

Прокуратура города отмечает, что согласно статье 75 Закона "О дорожном движении", ухудшение состояния здоровья водителя, подтверждённое медицинским заключением, является основанием для лишения права управления транспортным средством. Несмотря на это, случаи нарушения продолжаются.

По инициативе прокуратуры уже десять таких водителей были лишены водительских прав. Однако ведомство подчёркивает, что борьба с нарушителями будет продолжена, чтобы обезопасить граждан и предотвратить новые несчастные случаи.

Обеспечение безопасности на дорогах остаётся приоритетом для прокуратуры, и она призывает медицинские учреждения и государственные органы усилить контроль за состоянием здоровья водителей.