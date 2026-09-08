Водительские права Казахстана и Китая будут признавать взаимно

Казахстан и Китай договорились о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Об этом сообщили по итогам рабочей поездки министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова в Пекин, сообщает Polisia.kz.

7 сентября Саденов принял участие во встрече министров внутренних дел и общественной безопасности в формате «Центральная Азия – Китай». Стороны обсудили региональную безопасность, борьбу с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

Отдельно глава МВД Казахстана встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном.

По итогам переговоров стороны подписали соглашение о безопасности и правопорядке на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Документ определяет порядок взаимодействия компетентных органов двух стран при предупреждении правонарушений и реагировании на возможные угрозы.