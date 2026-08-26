Водительские права казахстанцев могут признать в Китае

В Казахстане вынесен на публичное обсуждение проект постановления Правительства о подписании соглашения с Китаем о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Документ разработан Министерством внутренних дел Казахстана. Обсуждение проекта продлится до 30 августа 2026 года.

Что предлагают

Согласно проекту соглашения, граждане Казахстана и Китая смогут использовать действующие национальные водительские удостоверения на территории другой страны для управления легковыми автомобилями при соблюдении установленных требований.

Кроме того, планируется создать механизм для обмена водительских удостоверений без повторного обучения и сдачи экзаменов. При этом обмен будет проводиться с учетом законодательства страны, которая выдает новое удостоверение.

Нововведение может упростить жизнь гражданам двух стран, которые временно или постоянно находятся на территории Казахстана или Китая.

Взаимное признание документов также должно способствовать развитию транспортных, туристических и деловых связей между двумя государствами.

Когда правила заработают

Речь идет о проекте соглашения. Для его реализации документ необходимо подписать, после чего обеим странам предстоит завершить необходимые внутригосударственные процедуры.

Ожидается, что после вступления соглашения в силу появится действующий механизм взаимного признания и обмена водительских удостоверений.

Что изменится для водителей

В случае реализации соглашения гражданам Казахстана и Китая не придется повторно проходить обучение и сдавать экзамены для обмена удостоверения, если они будут соответствовать установленным требованиям.

По данным разработчиков, принятие проекта не должно повлечь негативных социально-экономических, правовых или иных последствий и не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект постановления «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании и обмене водительских удостоверений» сейчас находится на публичном обсуждении на сайте «Открытые НПА».

Ранее Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские удостоверения.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, где в Абу-Даби прошли переговоры с заместителем премьер-министра и министром внутренних дел ОАЭ шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в борьбе с преступностью, включая организованную и транснациональную преступность, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков, а также вопросы обмена информацией, розыска преступников и подготовки кадров.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между МВД Казахстана и МВД ОАЭ. Документ направлен на упрощение процедур и создание удобств для граждан двух стран.

Отметим, что ежегодно ОАЭ посещают около 400 тысяч граждан Казахстана, а порядка 14 тысяч казахстанцев проживают там постоянно. Новый меморандум упростит использование и обмен водительских удостоверений для них.

Также казахстанская делегация ознакомилась с работой Национального агентства по кризисным ситуациям ОАЭ и посетила технологический конгломерат EDGE Group, где были представлены разработки в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и современных технологий для правоохранительных органов.

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