Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, где в Абу-Даби прошли переговоры с заместителем премьер-министра и министром внутренних дел ОАЭ шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в борьбе с преступностью, включая организованную и транснациональную преступность, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков, а также вопросы обмена информацией, розыска преступников и подготовки кадров.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между МВД Казахстана и МВД ОАЭ. Документ направлен на упрощение процедур и создание удобств для граждан двух стран.

Отметим, что ежегодно ОАЭ посещают около 400 тысяч граждан Казахстана, а порядка 14 тысяч казахстанцев проживают там постоянно. Новый меморандум упростит использование и обмен водительских удостоверений для них.

Документ вступит в силу после завершения всех внутренних процедур в обеих странах.

Также казахстанская делегация ознакомилась с работой Национального агентства по кризисным ситуациям ОАЭ и посетила технологический конгломерат EDGE Group, где были представлены разработки в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и современных технологий для правоохранительных органов.

В ведомстве отметили, что достигнутые договоренности укрепят сотрудничество между двумя странами.

Ранее сообщалось, что водительские права с истекшим сроком теперь можно заменить онлайн.