Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские удостоверения
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Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, где в Абу-Даби прошли переговоры с заместителем премьер-министра и министром внутренних дел ОАЭ шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в борьбе с преступностью, включая организованную и транснациональную преступность, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков, а также вопросы обмена информацией, розыска преступников и подготовки кадров.
По итогам встречи подписан меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между МВД Казахстана и МВД ОАЭ. Документ направлен на упрощение процедур и создание удобств для граждан двух стран.
Отметим, что ежегодно ОАЭ посещают около 400 тысяч граждан Казахстана, а порядка 14 тысяч казахстанцев проживают там постоянно. Новый меморандум упростит использование и обмен водительских удостоверений для них.
Документ вступит в силу после завершения всех внутренних процедур в обеих странах.
Также казахстанская делегация ознакомилась с работой Национального агентства по кризисным ситуациям ОАЭ и посетила технологический конгломерат EDGE Group, где были представлены разработки в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и современных технологий для правоохранительных органов.
В ведомстве отметили, что достигнутые договоренности укрепят сотрудничество между двумя странами.
Ранее сообщалось, что водительские права с истекшим сроком теперь можно заменить онлайн.
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